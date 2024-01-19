أستاذ علوم سياسية: إسرائيل استغلت 7 أكتوبر لإبادة أهل غزة (فيديو)

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل استغلت 7 أكتوبر لعمل إبادة جماعية وتطهير عرقي في قطاع غزة، موضحا أن مخططها فشل بسبب المقاومة الشرسة والصمود الفلسطيني، بجانب الدور العربي ولا سيما المصري الذي وقف بجانب الشعب الفلسطيني.

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تريد غزة لكن دون سكانها، نظرا لأنها تحتوي على 2.5 مليون شخص، وبالتالي تجد في ذلك عبء عليها، مشيرا إلى أن إسرائيل قصفت بشكل جنوني أنحاء غزة، واستهدفت المستشفيات والبنية التحتية.

ولفت إلى أن إسرائيل فشلت ودخلت في مستنقع غزة، وما زالت الصواريخ تنطلق من القطاع، كما فشلت في القضاء على قادة حماس وتحرير الرهائن والضغط على مصر لتهجير الفلسطينيين، موضحا أن أمريكا تنصح إسرائيل بالخروج من هذا المأزق، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصيره مرتبط بهذه الحرب وامريكا لا يمكنها الضغط عليه بسبب اللوبي الإسرائيلي.