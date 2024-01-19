مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالصف

لقي عنصرين إجراميين شديدي الخطورة مصرعهما في تبادل إطلاق النار مع الأجهزة الأمنية بمنطقة الصف بالجيزة.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عنصرين إجراميين بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن تم مداهمة مكان اختباء المتهمين ولدي استشعار المتهمين بالقوة الأمنية بادروا بإطلاق النار وتم تبادل إطلاق الرصاص ولقي المتهمين مصرعهما وعثر بحوزتهما "بندقية خرطوش، 10 طربة لجوهر مخدر الحشيش، 3 سيارات، مبالغ مالية، وهواتف محمولة".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.