صور.. إصابة ستيني فى تصادم دراجة ونصف نقل بطريق القاهرة ـ الفيوم

أصيب شخص بالعقد السادس من عمره بإصابات متفرقة، في حادث تصادم سيارة نصف نقل ودراجة نارية، امام عزبة الحجارة التابعة لمنشأة بني عتمان بمركز سنورس ـ طريق القاهرة ـ الفيوم وجرى نقل المصاب لمستشفى كوم أوشيم، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى مرفق أسعاف الفيوم بلاغا بوجود مصاب بأصابات بالغة نتيجة حادث مروري أمام عزبة الحجارة التابعة لمنشأة بني عتمان دائرة مركز سنورس بطريق القاهرة ـ الفيوم، وحالته الصحية غير مستقرة.

على الفور دفع مرفق أسعاف الفيوم بسيارة لنقل المصاب بعد عمل الأسعافات الأولية له قبل نقله من محل الواقعة، وبالبحث عن هويته تبين أنه يدعى"سيد عويس عبد العزيز" حسب النبي " بالعقد السادس من عمره ومقيم بقرية بيهمو التابعة لدائرة المركز، حيث اصطدمت دراجته البحارية مع سيارة نصف نقل ، وتم ونقل المصاب لمستشفى كوم أوشيم، لتلقي العلاج اللازم.

في ذات السياق قام سائق السيارة بتسليم نفسه للشرطة، وجار العرض على النيابة العامة لمعرفة ملابسات الواقعة.

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