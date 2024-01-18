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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الترم الأول

التعليم المدمج
التعليم المدمج
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أعلن الدكتور وليد محمد عبدالله، مدير مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر، اليوم الخميس، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لكليتي التجارة وتكنولوجيا التعليم الرقمي يوم 27 يناير الجاري.

وأوضح مدير التعليم المدمُج بجامعة الأقصر، أن التعليم المدمج هو النظام المطور والبديل للتعليم المفتوح، حيث يعتمد على الدمج بين وسائل التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، ويتيح المركز للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي:- (بكالوريوس كلية التجارة بنظام التعلم المُدمج بالشراكة مع جامعة عين شمس - بكالوريوس الحضانة ورياض الأطفال بنظام  التعلم المُدمج بالشراكة مع جامعة المنيا - ليسانس العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث بنظام التعلم المدمج بالشراكة مع جامعة المنيا - بكالوريوس تكنولوجيا التعليم الرقمي بنظام التعلم المدمج بالشراكة مع جامعة المنيا).

كان الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، قد ترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة التعليم المدمج (التعليم المفتوح سابقًا)، بحضور الدكتور وليد محمد عبدالله، مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة.

تناول الاجتماع الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لكليتي التجارة وتكنولوجيا التعليم الرقمي؛ والتي ستنطلق يوم 27 يناير الجاري، كما تناول الاجتماع الاستعدادات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024؛ والذي سينطلق في مطلع شهر مارس المقبل.

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