مران الزمالك بالإمارات.. معتمد جمال يدرب اللاعبين على ركلات الترجيح

حرص معتمد جمال مدرب الزمالك، على تخصيص فقرة للتدريب على ركلات الترجيح، على هامش مران الفريق الأول بالإمارات مساء اليوم الخميس .

وخاض اللاعبين تقسيمة فنية قوية شهدت مستوي مميز وجدية من اللاعبين، وذلك استعدادا لخوض أول مباراة ودية بالإمارات مساء السبت المقبل أمام فريق الوحدة الإمارات .

ويخوض الزمالك بطولتين وديتين بالإمارات خلال الفترة من 18 إلي 28 يناير بمشاركة فرق عربية قوية وفريق من الصين، خلال فترة توقف الدوري المصري بسبب اقامة بطولة أفريقيا .

وتضم بعثة الزمالك بالإمارات كل من، محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد - محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر - عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.