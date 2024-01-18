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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مران الزمالك بالإمارات.. معتمد جمال يدرب اللاعبين على ركلات الترجيح

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
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حرص معتمد جمال مدرب الزمالك، على تخصيص فقرة للتدريب على ركلات الترجيح، على هامش مران الفريق الأول بالإمارات مساء اليوم الخميس .

وخاض اللاعبين تقسيمة فنية قوية شهدت مستوي مميز وجدية من اللاعبين، وذلك استعدادا لخوض أول مباراة ودية بالإمارات مساء السبت المقبل أمام فريق الوحدة الإمارات .

ويخوض الزمالك بطولتين وديتين بالإمارات خلال الفترة من 18 إلي 28 يناير بمشاركة فرق عربية قوية وفريق من الصين، خلال فترة توقف الدوري المصري بسبب اقامة بطولة أفريقيا .

وتضم بعثة الزمالك بالإمارات كل من،  محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد - محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر - عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

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