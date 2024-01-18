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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استجابة لشكاوى المواطنين.. الجيزة ترفع 700 حالة إشغال بشوارع إمبابة.. صور

رفع الإشغالات بحي
رفع الإشغالات بحي إمبابة
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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي إمبابة بمنع كافة أشكال التعدي على الطريق العام ورفع إشغالات المحال والمنشأت التجارية والباعة الجائلين والاستجابة الفورية للشكاوي الواردة من المواطنين.

وقامت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة وشرطة المرافق، فى استجابة لشكاوي المواطنين، بتنفيذ حملة مكبرة بشوارع المحطة ومحمد حجازى والوحدة والبوهى والقومية تم خلالها رفع عدد 700 حالة اشغال متنوعة، ضمت استاندات للمعروضات واعلانات وتندات مخالفة وتعديات للاكشاك والمحال. 

ساهمت الحملات التى شنتها المحافظة في تحقيق الانضباط بالشارع، كما تم إيداع المصادرات بمخازن الحى.

محافظة الجيزة محافظة الجيزة ترفع ٧٠٠ حالة إشغال بشوارع إمبابة كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ورفع إشغالات