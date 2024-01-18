أمم أفريقيا.. تعرف علي التشكيل المتوقع للفراعنة أمام غانا

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس، مواجهة قوية أمام نظيره منتخب غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنشر البوابة التشكيل المتوقع للبرتغالي روي فيتوريا في مباراة اليوم.

ومن المقرر أن يبدأ فيتوريا المباراة بتشكيل مكون من:

‏‎فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‏‎خط الدفاع: عمر كمال، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، أحمد فتوح.

‏‎خط الوسط: مروان عطية، محمد النني، أحمد مصطفى "زيزو".

‏‎خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه"، مصطفى محمد، محمد صلاح.

وكان قد تعادل الفراعنة مع منتخب موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ليدخل الفراعنة مباراة اليوم الخميس، وهم يرفعون شعار لابديل عن الفوز أمام غانا.