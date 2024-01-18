الإدارة الإلكترونية لقاعات التدريس والامتحانات.. ورشة عمل بجامعة جنوب الوادي

شهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة انطلاق فعاليات ورشة العمل التي تناقش الإدارة الإلكترونية لقاعات التدريس والامتحانات والتي تأتي انطلاقا من التوجيهات الوطنية بتعزيز دور الجامعات في تحقيق الاهداف الوطنية المنشودة.

وجاء ذلك بحضور عمداء كليات الجامعة وفريق عمل التطبيق والدكتور محمد مهدي مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة مبارك أحمد مدير عام العلاقات العامة وشوقي أمين مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

وأشار الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة إلى أن نظام الإدارة الإلكترونية لقاعات التدريس والامتحانات يعد أحد أبرز التطبيقات الإلكترونية ضمن عمليه التطوير الشاملة والمنبثقه من الخطة التطويرية التي تشهدها مختلف قطاعات الجامعة من الاتمتة وبناء قواعد بيانات متكاملة.

كما أضاف رئيس الجامعة أن هذه العملية تهدف أيضا إلى الاستغلال الأمثل لكافة المدرجات وقاعات التدريس لجميع مباني جنوب الوادي وأيضا جامعة جنوب الوادي الأهلية.

وتهدف أيضًا إلى تحقيق الطاقة الاستيعابية واستخراج تقارير عن نسب الاشغال والطاقات الاستيعابية على كافه الكليات والمباني وتحديد ساعات الذروة التدريسية على مدار اليوم والاسبوع واستخراج تقارير الاشغال من النظام لجامعة جنوب الوادي وايضا لجامعة جنوب الوادي الأهلية وذلك بهدف الوصول الى منظومة جامعة جنوب الوادى الرقمية.

ثم قام فريق العمل بعرض تطبيق الإدارة الإلكترونية لقاعات التدريس والامتحانات وشرح مخرجات التطبيق ومنها تحديد قاعات التدريس المشغولة والمتاحة لجميع مباني التدريس واستخراج تقارير عن الطاقة الاستيعابية في اي ساعه من اليوم الدراسي وتحديد مكان كل قسم بكل فرقه في كل كليات الجامعة وتنفيذ الجداول الدراسية بصوره اكثر دقه و فاعليه ومتابعه سير العملية التدريسية على مدار الساعة.