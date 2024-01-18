محافظ الشرقية يتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع أبو حماد

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الخميس، بجولة تفقدية بشوارع مدينة أبو حماد لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة وإزالة الاشغالات من الشوارع لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وبدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال تركيب بلاط الانترلوك الجارية بشارعي النحالين والكنيسة والشوارع الجانبية بمنطقة وسط المدينة بإجمالي مساحة مسطحة 17 ألف متر مربع وبتكلفة 4 ملايين جنيه، مؤكدًا أن المحافظة تسير بخطى منتظمة نحو تنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد المحافظ على صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال وإلزامها بمراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المحددة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو اعمال التطوير والتجميل الجارية بشوارع المدينة وكذلك التعرف على مشاكلهم على الطبيعة موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانيات المتاحة.

كما أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بها لسرعة الانتهاء بها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.