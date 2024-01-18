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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: طائرات مسيرة تهاجم مستودع النفط في منطقة لينينجراد

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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قال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الخميس إن طائرات بدون طيار تابعة لها هاجمت فجر اليوم مستودعا للنفط في منطقة لينينجراد.

وقال المصدر ردا على سؤال حول ما إذا كانت وحدة DIU متورطة في هجوم الطائرات بدون طيار على مستودع النفط: "نفذت وحدة DIU عملية خاصة لضرب هدف في منطقة لينينجراد"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن هجوم بطائرات بدون طيار أوكرانية على منشأة في منطقة لينينجراد الروسية  وذكرت قناة "أسترا" الروسية على منصة تلجرام أن الطائرة بدون طيار تحطمت وانفجرت على أراضي محطة النفط في سانت بطرسبرج، وهي أكبر محطة نقل نفط روسية في منطقة البلطيق.

مستودع النفط في منطقة لينينجراد وزارة الدفاع الأوكرانية