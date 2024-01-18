القبض على تاجر عملات غسل 7 ملايين جنيه فى شراء العقارات والسيارات بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالجيزة.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.