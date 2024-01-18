ads
الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على تاجر عملات غسل 7 ملايين جنيه فى شراء العقارات والسيارات بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت أجهزة الأمن فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالجيزة.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ب الإتجار غير المشروع الإتجار في النقد الأجنبي الإتجار في النقد أجهزة الأمن 7 مليون جنيه