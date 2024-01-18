مهتز نفسيًا.. ضبط المتهم بالتعدي على كلب في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تعدى مهتز نفسيًا بسلاح أبيض على كلب ضال بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجيزة من إحدى السيدات بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على "كلب ضال" بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح ذبحى بالرقبة وقدمت مقطع فيديو بالواقعة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، كما تبين أن المذكور يعانى من إضطراب نفسى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.