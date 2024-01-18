اختل توازنه.. إصابة محامي سقط من أعلى سلالم الدور الأول بمحكمة المنصورة الابتدائية

أصيب محامى فى العقد الرابع من عمره اليوم الخميس، بكسر فى العمود الفقري نتيجة سقوطه من أعلى سلالم الدور الأول بمحكمه المنصورة الابتدائية بالمنصورة فى محافظة الدقهلية؛ إذ اختل توازنه خلال نزول وسقوطه فى بدروم المحكمة وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية من إدارة شرطة تأمين المحاكم يفيد بسقوط محامى من الدور الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنصورة وإصاباته بإصابات بالغة.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء نزول محامى ويدعى محمد رضا السعيد سلامه 35 عاما ومقيم ميت العامل التابعة لمركز أجا من المحكمه اختل توازنه وسقط من على السلالم لبدروم المحكمة.

وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم؛ إذ تبين من الفحص المبدئى إصابته بكسر بالعمود الفقري، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.