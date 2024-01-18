عطل خطير في طائرة بلينكن خلال مغادرته دافوس

تسبب عطل فنى فى طائرة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي قام برحلات شبه متواصلة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، لتأخير عودته من سويسرا بسبب عطل في الطائرة.

ولم يتمكن بلينكن الذي أمضى يوما ونصف في منتجع دافوس الجبلي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، من مغادرة زيورخ بسبب ما وصفه مسؤول أمريكي بأنه "عطل خطير" في الطائرة بسبب تسرب الأكسجين.

وأُرسلت طائرة أخرى لإعادة بلينكن الذي غادر دافوس متوجها إلى زيورخ على متن مروحية فيما عاد مساعدوه إلى واشنطن على متن رحلة تجارية.

ويعتمد وزير الخارجية الأمريكي في سفره على أسطول من الطائرات المتقادمة، فيما يمتنع الكونغرس عن تمويل طائرات جديدة للرحلات الحكومية.

وأجرى بلينكن أربع رحلات إلى الشرق الأوسط زار خلالها أحيانا أكثر من دولة في يوم واحد منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر على الدولة العبرية التي ترد بحملة عسكرية مدمرة في قطاع غزة.

أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن ولد في ‏‏16 شهر أبريل عام 1962 في مدينة نيويورك، وهو دبلوماسي ومسؤول حكومي أمريكي يتولى منذ 26 يناير 2021 منصب وزير الخارجية الأمريكي، وشغل سابقا منصب نائب وزير خارجية الولايات المتحدة بين عامي 2015 و2017، وكان نائبا لمستشار الأمن القومي بين عامي 2013 و2015 في عهد إدارة باراك أوباما.

حياته

التحق بلينكن بمدرسة دالتون في مدينة نيويورك حتى عام 1971،و عندما انتقل إلى باريس في فرنسا ثم التحق بمدرسة جينين مانويل. انتقل إلى هناك مع والدته المطلقة وزوجها الجديد.

ثم التحق بجامعة هارفارد، وكان يحرر صحيفة الطلاب اليومية وشارك في تحرير المجلة الفنية الأسبوعية، عقب حصوله على درجة البكالوريوس، عمل كاتبًا لصحيفة ذا نيو ريببلك. حصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، ثم مارس القانون في مدينة نيويورك وباريس. خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 1988، عمل بلينكن مع والده في جمع التبرعات لمايكل دوكاكيس.