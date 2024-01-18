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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الباكستانية: نريد علاقات ودية مع إيران لكن لا تنازل عن حماية أمننا القومي

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية
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قالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بالوش، إن قواتنا ستواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على حياة شعبنا وسلامته.

وأكدت الخارجية الباكستانية، خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، أننا لن نسمح بالمساس بسيادتنا وسلامة أراضينا.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكر سيختصر زيارته، مؤكدة: “أننا لم نجر أية اتصالات مع إيران في الساعات الماضية”.

وأوضحت: “أننا نريد علاقات ودية مع إيران لكن لا تنازل عن حماية أمننا القومي”.

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، أن بلادها شنّت سلسلة من الضربات العسكرية على مخابئ إرهابيين في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني.

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