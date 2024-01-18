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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الأمريكي: قصفنا في اليمن 14 منصة صواريخ جهزها الحوثيون لإطلاقها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية قصفت في اليمن 14 منصة صواريخ جهزها الحوثيون لإطلاقها على السفن في البحر الأحمر.

كما أضافت من خلال بيان لها، "أن القوات الأمريكية شنت ضربات على 14 صاروخًا حوثيًا مدعومًا من إيران تم تحميلها لإطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

كما أكد البيان، أن القوات الأمريكية استخدمت حقها في الرد والدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين وأن تلك الضربات ستؤدي إلى إضعاف قدرات الحوثيين على مواصلة هجماتهم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وتواصل الولايات المتحدة وبريطانيا بتنفيذ ضربات ضد الحوثيين، وأعلنت الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي، بتنفيذها ضربة جديدة ضد الحوثيين في اليمن، استهدفت موقعًا لهم يضم رادارًا، عقب قصف أمريكي وبريطاني طال مواقع للحوثيين المتهمين بتهديد حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر.

الجيش الأمريكي 14 منصة صواريخ الحوثيين اليمن القيادة المركزية الأمريكية