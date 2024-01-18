فيديو| البحرية الأمريكية: تدمير عدة صواريخ ومنصات إطلاق تابعة للحوثيين

قال مسؤولي الدفاع الأمريكيين لشبكة "أن بي سي" نيوز، أن بلادة نفذت عدة ضربات على مواقع صواريخ ومنصات إطلاق تابعة للحوثيين في اليمن.

وأوضح مسؤولي الدفاع اليوم الخميس، أن سفنا تابعة للبحرية الأمريكية، أطلقت صواريخ "توماهوك" لتدمير عدة صواريخ ومنصات إطلاق تابعة للحوثيين.

ووصف المسؤولون الضربات بـ"الاستباقية" أو الدفاعية؛ لأنها أسقطت صواريخ ومنصات إطلاق كانت تشكل تهديدًا وشيكًا للسفن في البحر الأحمر.

وتأتي الضربات بعد أن تعرضت سفينة مملوكة للولايات المتحدة، لهجوم بطائرة مسيرة تابعة للحوثيين في وقت سابق اليوم، فيما تضررت السفينة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.