كيربي يؤكد أن العقوبات المفروضة على الحوثيين لن تأثر على الشعب اليمني

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أننا نتخذ ما يلزم من إجراءات حتى لا تؤثر العقوبات المفروضة على الحوثيين على الشعب اليمني.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إنه "إذ أوقف الحوثيون الهجمات فسننظر في إعادة تصنيفهم على قائمة الإرهاب، وإن استمروا في هجماتهم على الملاحة الدولية فكما قال الرئيس لن نتردد في توجيه ضربات أخرى لهم".

وكشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن إعادة إدراج الحوثيين في اليمن على قائمة الإرهاب، جاء بناء على ما سماه "إصرار" البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية الـ "سي آي أيه" تحقيق ذلك، كون الأمر يتيح للولايات المتحدة صلاحيات عسكرية وأمنية أوسع لمواجهة التنظيم المدعوم من إيران.