جون كيربي: نحن نحاسب الحوثيين ونستعمل كل الأوراق لإقناعهم بوقف الهجمات

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن نحن نحاسب الحوثيين وهناك طرق أخري، مضيفًا نستعمل كل الأوراق لإقناعهم بوقف الهجمات على الملاحة الدولية.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أنه "إذ أوقف الحوثيون الهجمات فسننظر في إعادة تصنيفهم على قائمة الإرهاب، وإن استمروا في هجماتهم على الملاحة الدولية فكما قال الرئيس لن نتردد في توجيه ضربات أخرى لهم".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيحرمهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

وشدد ميلر، على أن هذه الخطوة ستوفر أدوات لفرض عقوبات على الجهات الأخرى التي تدعمهم.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية.