إصابة 3 أشخاص بتسمم غذائي عقب تناول وجبة أسماك في بورسعيد

أصيب 3 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بتسمم غذائي عقب تناول وجبة أسماك في محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كل من: محمد حسن الجرايحي 25 عامًا، وأحمد محمد شلبي 64 عامًا، وهناء محمد العربي 61 عامًا، مصابين بتنميل في الأطراف، بإدعاء تسمم غذائي عقب تناول وجبة أسماك.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول أسباب الواقعة.