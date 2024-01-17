احتفالية لتكريم الطلاب الفائزين بمسابقة «لمحات من الهند» فبراير المقبل

أعلن مكتب مستشار مادة التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنظيم احتفالية لتوزيع الجوائز على الطلاب الفائزين في المسابقة السنوية، لمحات من الهند، 2023، التي يتم تنفيذها على مدار ۲۷ عاما بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وسفارة دولة الهند.

وتقام الاحتفالية وتسليم الجوائز بمسرح (الإعلام بمدينة الغردقة) يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲٤/٢/٢٨.

وأعلن مكتب مستشار التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء الطلاب الفائزين في المسابقة الفنية “لمحات من الهند”، للعام الدراسي الحالي 2024/2023.

ونظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة “لمحات من الهند” في الفترة من 26/11/2023 حتى 17/12/2023، تحت إشراف الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة رباب عبد المحسن إمام مدير عام تنمية مادة التربية الفنية.