محامي ضحايا غزة: جنوب أفريقيا قدمت لمحكمة العدل أدلة قوية على الجرائم الإسرائيلية

قال محامي ضحايا غزة تريستينو مارينيلو أمام المحكمة الجنائية الدولية، إنّ الطلب المقدم من جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية بشأن محاكمة دولة الاحتلال على جرائمها في قطاع غزة قوي جدا ومبني على أدلة قوية جدا لكل عناصر الإبادة الجماعية والأفعال والنوايا المؤدية إلى الإبادة الجماعية وتدمير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف مارينيلو، خلال لقاء ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ جنوب أفريقيا قدمت للمحكمة أدلة قوية جدا على أن سلطات الاحتلال ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة بتنفيذ قتل واسع المدى للأبرياء والمدنيين وحرمانهم من أساسيات الحياة وفرض ظروف قاسية عليهم.

وتابع محامي ضحايا غزة: "وفي هذا السياق، قدمت جنوب أفريقيا طلبا بشأن ما ارتكبه قادة الاحتلال من أفعال إبادة جماعية، وهناك إمكانية لدعم بعض الدول لجنوب أفريقيا أو دعم إسرائيل، وهذا حق لأي طرف يرغب في دعم أحد البلدين، ألمانيا تستخدم هذا الحق لعرض رأيها فيما يتصل بإسرائيل وسننتظر لنرى ما ستقدمه ألمانيا لمحكمة العدل الدولية في هذا الصدد".

