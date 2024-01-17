تشغيل 112 عيادة مسائية بمستشفيات كفرالشيخ

تابع، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، سير العمل بالمنظومة الصحية وتشغيل 112 عيادة مسائية بمستشفيات مراكز ومدن المحافظة لتقديم الخدمات الصحية على مدار اليوم ،والوصول الى أكبر عدد من المواطنين، وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة 2 حتى الساعة 8 مساءً عدا يوم الجمعة و الأعياد القومية، مشدداً على توفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

قال محافظ كفر الشيخ، أنه تم تشغيل 8 عيادات مسائية بمستشفى دسوق العام والتى تضم تخصصات الباطنة و الجراحة و الأسنان و الرمد والجلدية و النساء والتوليد والاطفال والعلاج الطبيعى، و 6 عيادات بمستشفى العبور للتأمين الصحى وهم باطنة وجراحة وأسنان وعظام ورمد و قلب وأوعية دموية، بالإضافة الى ١١ عيادة بمستشفى بلطيم التخصصى وتشمل عيادات الباطنة والجراحة الأسنان والأنف والأذن والرمز والجلدية والنساء والتوليد والاطفال والصدر والعظام والمسالك.

وأضاف أن مستشفى كفر الشيخ العام تضم 12 عيادة مسائية وهم الباطنة والجراحة والعظام والصدر والجلدية والنساء والتوليد والأطفال والمسالك والانف والأذن والاسنان والعلاج الطبيعى والتخدير، و 11 عيادة بمستشفى سيدى سالم بتخصصات الباطنة والجراحة والعظام والصدر والجلدية والنساء والتوليد والأطفال والمسالك والانف والأذن والاسنان والعلاج الطبيعى، بالإضافة الى 12 عيادة مسائية بمستشفى قلين التخصصى تشمل عظام وانف واذن و جراحة وباطنة ونشا وتوليد واطفال وايمان واورام وعلاج طبيعى ومسالك وجلدية ورمد، وعيادة صدر بمستشفى صدر كفرالشيخ، وعيادتين اسنان ورمد بمستشفى رمد كفرالشيخ، و 6 عيادات بمستشفى الرياض للعظام والباطنة والنسا والتوليد وأطفال وعلاج طبيعى وجلدية، و 4 عيادات بمستشفى بيلا تضم نسا وتوليد وأطفال وأسنان وعلاج طبيعى، أما بمستشفى فوه يوجد 7 عيادات منها الاطفال والأسنان والرمز والعلاج الطبيعى وتغذية علاجية وجلدية وروماتيزم، وعيادة جلدية بمستشفى الجلدية.

بالإضافة إلى 4 عيادات مسائية بمستشفى برج البرلس تضم تخصصات الباطنة والاطفال والأسنان والعلاج الطبيعى، و 9 عيادات بمستشفى سيدى غازى تخصصات عظام وأنف وأذن وجراحة وباطنة ونساوتوليد وأطفال وأسنان وعلاج طبيعى وجلدية، ومستشفى مطوبس تضم 6 من جراحة وباطنة ونساوتوليد واطفال وأسنان وعلاج طبيعى، وعيادتين باطنه وحميات وأطفال بمستشفى حميات كفر دسوق، وباطنة وحميات بمستشفى حميات كفرالشيخ، وعيادة باطنة وحميات بمستشفى حميات بيلا، وعيادة أطفال بحميات مطوبس، وعيادة أمراض كلى بمستشفى فيصل سعود.

ووجه محافظ كفرالشيخ ،الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل العيادات المسائية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم للوصول لأكبر عدد من المرضى على مدار اليوم .