المشدد 15 سنة لطالب اغتصب زميلته داخل مدرسة فى الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، بالسجن المشدد 15 سنة لطالب بعد قيامه باستدراج طالبة قاصرلم يتجاوز عمرها ثماني عشر عاما داخل دورة مياه مدرسة بمركز منية النصر محافظة الدقهلية ومواقعتها جنسيا داخل حمام المدرسة مما أسفر عن انجابها سفاحا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة في القضية رقم 6799 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر والمقيدة برقم 964 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "محمد.أ.م.ع"، 20عاما، طالب ومقيم قرية أبو طاحون مركز أولاد صقر محافظة الشرقية،لانه فى غضون عام 2022 بدائرة مركز منية النصر – محافظة الدقهلية، واقع المجني عليها "نور.و.ا.ع"، والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير رضاها بأن زج بها داخل إحدى دورات المياه بالمدرسة محل دراستهما وتجرد من بنطاله وحسر عنها بنطالها وملابسها الداخلية وتعدي عليها جنسيا محدثا اصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي مستغلا حالتها الصحية وتهديده لها على النحو المبين بالتحقيقات.

ادلت المجني عليها 17 عاما، بتفاصيل الواقعة امام النيابة العامة ، بانها وحال تواجدها بالمدرسة لملء زجاجة مياه ومرورها امام دورات المياه فوجئت بقيام المتهم حال قيامه بطلاء باب دورة المياه يجذبها عنوة داخل أحدى الحمامات وكمم قاها مهددا إياها بالإيذاء وقام بتجريدها من ملابسها وحسر بنطاله، وعاشرها معاشرة الأزواج كرها عنها مما أحدث اصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقام بدفعها أرضا فلم تستطع القيام حتى حضرت شقيقتها وقامت بمساعدتها فى النهوض وارتداء ملابسها وعزى قصد المتهم مواقعتها كرها عنها.

وأدلت شقيقة المجني عليها بشهادتها انها على اثر تأخر شقيقتها ذهبت الى تفقدها فابصرتها مغشيا عليها أرضا بدورة المياه فقامت بمساعدتها واخبرتها شقيقتها المجني عليها بالواقعة عقب ذلك.

وأدلى الرائد أحمد عاطف العزب، رئيس مباحث مرز شرطة منية النصر في ذلك الوقت بشهادته ان تحرياته السرية دلته على ارتكاب المتهم واقعة التعدي على المجني عليها كرها عنها داخل احدى دورات المياه بالمدرسة.