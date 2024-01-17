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الأربعاء 17 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شباب القليوبية تستعد لمبادرة يوم الخير خلال يناير 2024.. صور

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تنظيم إدارة الشباب، مبادرة "يوم الخير "على مستوى مراكز الشباب بالقليوبية، والتي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وأضاف بيان مديرية الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، أن المبادرة تعكس المبادرة الدور المجتمعي الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة تجاه المواطنين في كل محافظات الجمهورية من خلال مراكز الشباب التي أصبحت تقوم بدورها كمراكز خدمه مجتمعية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن فعاليات المبادرة تتضمن  تنظيم معارض للملابس داخل مراكز الشباب وتوزيعها على المواطنين، وذلك تخفيفا على المواطنين في تلك المناطق خاصة  فى القرى والأحياء  الأكثر احتياجًا.

كما أشار “الصبروط” إلى أن المبادرة تأتي استمرارا للدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وترسيخا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

جدير بالذكر أن المبادرة يتم من خلالها تجميع الملابس وفرزها وكيها وتكيسها، ويعقبها المرحلة الثانية ويتم فيها التوزيع وينقسم التوزيع  داخل مراكز الشباب وأيضا فى المنازل بمشاركة أعضاء اندية التطوع والفتاة بمراكز الشباب على مستوي المحافظة بواقع 25 نادى فتاة و27 نادى تطوع على مستوى المحافظة.

المبادرة

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وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية محافظات الجمهورية محمود الصبروط