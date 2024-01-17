بابا الفاتيكان بعد قصف أربيل: أطالب الجميع بتجنب زيادة التوتر بالشرق الأوسط

وجّه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، نداء قال فيه أعبر عن قربي وتضامني مع ضحايا الهجوم الصاروخي الذي أصاب منطقة حضرية في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، وجميعهم مدنيون.

وأضاف: “إن العلاقات الطيبة بين الجيران لا تبنى بمثل هذه الأفعال، بل بالحوار والتعاون، وأطلب من الجميع تجنب أي خطوة تزيد من التوتر في الشرق الأوسط وفي سيناريوهات الحرب الأخرى”.

وأشار البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، حسب مانشرته الصفحة الرسمية للفاتيكان، إلى أن أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، يبدأ غدا الخميس، والذي يحمل هذا العام موضوع: “أحبب الرب إلهك وأحبب قريبك حبك لنفسك. أدعوكم للصلاة لكي يبلغ المسيحيون إلى الشركة الكاملة ويحملوا شهادة محبة جماعية تجاه الجميع، ولا سيما تجاه الأشخاص الأكثر هشاشة”.