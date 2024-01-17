«الصحة» تبرز جهود إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بقنا خلال 2023

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة "الطوارئ" قد تلقت وتعاملت مع أكثر من 6305 بلاغات بمختلف التخصصات على مستوى المحافظة وتم التعامل معها وتقديم أوجه الرعاية العاجلة لها.

ويأتى هذا انطلاقًا من الدور الذي توليه مديرية الشؤون الصحية بقنا في تقديم الرعاية الكاملة من الخدمات الطارئة والحرجة من رعايات مركزة وحضانات ومتابعة لحالات الحوادث وتقديم كافة الخدمات الطبية الطارئة للمواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف الداودي محافظ قنا.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن السيد مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، أنه قد تم توفير عناية مركزة ل 1202 حالة تحتاج إلى عناية مركزة بمختلف التخصصات خلال عام 2023 ، وتوفير الخدمة ل 510 حالات تحتاج إلي حضانة بمختلف الأنواع (حضانات أكسجين، تنفس صناعي، سباب)، بالإضافة إلي توفير الخدمة لعدد 3187 حالة تحتاج إلي عروض في مختلف التخصصات ، كما تم توافر الخدمة ل 176 طفلا تحتاج إلي عناية أطفال.

وأضاف ايمن السيد، أنه تم خلال العام الماضى تقديم الرعاية الحرجة والخدمة اللازمة ل ١٥٩ حالة تحتاج إلي رعاية قلبية مركزة، هذا بالإضافة إلي متابعة عدد حوادث طرق بعدد 375 حادثا بإجمالي عدد 1071 مصابا ومتابعتهم حتي تلقي الخدمة الطبيةاللازمة لهم.

وأكد مدير الطوارئ والحالات الحرجة، أن الإدارة ساهمت في زياده عدد الحضانات، وذلك بتوفير عدد 27 حضانة وتوزيعها على المستشفيات العامة والمركزية حسب الإحتياج وذلك لسد العجز في الحضانات.

كما ساهمت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة في زيادة أسرة الرعاية المركزة بالمحافظة والتي تمثلت بالمشاركة مع باقي المسؤولين في إفتتاح عناية مركزة بمستشفى حميات قنا بقوه 6 أسرة.

وقامت إدارة الرعاية الحرجة بعمل إقتراح لإفتتاح عناية مركزة للأطفال بمستشفى فرشوط بقوه 16 سرير وتم مخاطبة الجهات المسؤولة بالوزارة بتوفير التجهيزات اللازمة لها، وعليه تم الإفتتاح جزئيا بقوة 8 أسرة، وذلك بمشاركه باقي المسؤولين بالمديرية ومستشفى فرشوط المركزي.

كما شارك فريق الرعاية الحرجة والعاجلة فى تنفيذ خطة صقر 113 وتنفيذ مستشفى ميدانى متكامل.

وأوضح الدكتور أيمن السيد أنه تم وضع خطة متكاملة من قبل إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة وتنفيذها تحت إشراف غرفة إدارة الأزمات بديوان المديرية والمحافظة فى حالة حدوث أى أزمة أو كارثة غير طبيعية أو سيول، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجى والدكتور خالد الخطيب مدير إدارة الطوارئ والحالات الحرجة بوزارة الصحة ، بتوفير كافه الخدمات الطارئة والحرجة على مدار الساعة وتلقي البلاغات عن طريق الخط الساخن 137 وتوفير كافه الخدمات الطبية الطارئة للمواطنين حيث تم تشكيل فريق من منسقين المشروع القومي للرعايات والحضانات بكل مستشفى يعمل على مدار 24 ساعة لتوفير الخدمات الطبية الحرجة للمواطنين.