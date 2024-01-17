أوكرانيا وبولندا تبحثان الدعم الغربي لكييف

ناقش أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف مع رئيس مكتب الأمن القومي البولندي جاسيك سيويرا الدعم الغربى والوضع بشأن الحرب الجارية في أوكرانيا.

وأكد سيويرا -وفقا لبيان عبر منصة /إكس/- أن الرئيس البولندى أندريه دودا يدعم جهود أوكرانيا دعمًا كاملًا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، واتفق المستشارون الرئاسيون أيضًا على الحاجة إلى مواصلة تعزيز التعاون البولندي الأوكراني على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء " يوكرينفورم" الأوكرانية.

