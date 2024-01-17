بالفيديو.. عضو اتحاد الناشرين المصريين: الجميع يشعر بأهمية المشاركة في معرض القاهرة للكتاب

قال محمد عبد المنعم، عضو اتحادي الناشرين المصريين والعرب، إنه لا بد من توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يدل على اهتمامه بالجانب الثقافي، بجانب شكر وزارة الثقافة ممثلة في الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد البهي رئيس الهيئة العامة للكتاب لاهتمامهم بخروج المعرض بأحسن صورة له وتقديرهم الجيد لمكانة المعرض في الوطن العربي والعالم وأهميته.

وأضاف "عبد المنعم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعتبر الأول عربيًا والثاني عالميًا بعد معرض فرانكفورت من حيث عدد المشاركات والاهتمام والمساحة والزوار، موضحًا أن المعرض زاره العام الماضي ما يقرب من 3.5 مليون زائر وهو رقم لم يحدث في أي معرض بالعالم كله.

وتابع، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يكون له طابع خاص مع الناشر المصري والعربي، حيث يشعر الجميع بأهمية المشاركة فيه، ويحرص كل من الناشر المصري والعربي على المشاركة وأن يكون لهم تواجد في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأردف، عضو اتحادي الناشرين المصريين والعرب، أن معرض القاهرة للكتاب، اكتسب المكانة كونه الأكثر جماهيرية بسبب الموروث الثقافي المصري، من خلال المشاركة الفعالة للندوات بكافة أشكالها، كما أنه يحرص على تواجد ضيوف الشرف من دول أجنبية للحصول على تبادل الثقافات بين المجتمعات.