أسئلة سهلة في امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

انتهى طلاب المرحلة ثالثة إعدادي منذ قليل من أداء امتحان اللغة العربية، في اليوم الأول لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023/ 2024، ووصفه الطلاب بالامتحان السهل المتوقع لمعظم الطلاب.

وأعرب طلاب الصف الثالث أن الامتحان جاء في تناول الطالب المتوسط ومر اليوم الأول بدون أي مشاكل تذكر، وقالت جنة عبد الكريم سيف طالبة في الصف الثالث الإعدادي، “الامتحان كان سهل وبسيط وكله من المنهج، والاسئلة كانت متوقعة”.

وتضمنت أسئلة امتحان اللغة العربية بعض من نصوص سورة الفرقان، وأبيات من نص “أيات العلم”، ومن موضوع طريق النور، ومن كتاب طموح جارية، وبالرغم من الأسئلة الكثيرة والتي جاءت في ورقتين، إلا أنه لا توجد شكاوى من مادة اللغة العربية.

يذكر ان الشهادة الإعدادية انطلقت اليوم في أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتضمن اليوم امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، ويبلغ عدد الطلاب المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية داخل محافظة الإسكندرية ( 106648) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( 384 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع بنطاق المحافظة.

ومن جانبه عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اجتماع موسع مع كافة المدريين بالإدارات التعليمية المختلفة وجميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن سير الامتحانات بالمديرية مشددًا خلاله على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين ، وشدَّد على توفير الأثاث اللازم، مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.