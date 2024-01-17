الإهمال الطبي السبب.. وفاة مريضة على يد طبيب جراحة شهير بمستشفى 15 مايو

اتهم موظف، طبيب جراحة بمستشفى 15 مايو، بالتسبب في وفاة زوجته، بسبب خطأ طبي، عقب قيام طبيب جراحة، بإجراء عملية لها على خلفية معاناتها من فتق سري.

وورد بلاغ لقسم شرطة 15 مايو، من المواطن "أيمن علي صالح"، يتهم فيه طبيب جراحة يدعى "سامح.ر"، بمستشفى 15 مايو، بالتسبب في وفاة زوجته "إيمان صابر"؛ إذ أفاد بضرورة إجراء جراحة طبية، وبإجراء الجراحة لها وخروجها من المستشفى بعد ثلاثة أيام، وبمرور عدة أيام فوجئ بنزيف دماء شديد من مكان الجراحة التي خضعت لها.

وعقب ذلك اصطحبها للطبيب مرة أخرى وأبلغه بانسداد الدرنقة الطبية الخاصة بسحب الدم الفاسد من جسدها، وأردف باحتياجها لجهاز خاص بسحب الدم الفاسد، وحجزت بالمستشفى لمدة يومبن، وأوصاهم الطبيب بالتواصل مع ممرضة من قسم التمريض الخاص به تدعى "ياسمين"، بحوزتها الجهاز الخاص بسحب الدم الفاسد، تكلف بالانتقال لمحل سكنهم لوضع الجهاز لزوجته وتنظيف الجرح.

وحضرت الممرضة وقامت بتنظف الجرح ووضعت الجهاز لزوجته وانصرفت تاركة الجهاز بجسد المتوفاة، واتفقت معهم على الحضور كل ثلاثة أيام لتنظيف الجرح، إلا أنه فوجئ بنزيف الدم من زوجته مختلطا بالماء فنقلها للمستشفى وحجزت بقسم الرعاية المركزة حتى توفيت.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 41 إداري 15 مايو وتباشر النيابة التحقيقات.