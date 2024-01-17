بالفيديو|مسئول ملف الأطفال بالأوقاف: إصدار سلسلة رؤية للنشء هدفها بناء وعي الطفل

قالت الدكتورة هدى حميد، مسئول ملف الأطفال بوازرة الأوقاف، إن سلسلة رؤية للنشء لم ‏تصدر عن وزارة الأوقاف فقط بل صدرت بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الثقافة الممثلة في ‏الهيئة العامة المصرية للكتاب، مشيرة إلى أنه سيتم الاحتفال في أول أيام المعرض بالاحتفال بإكمال السلسلة لـ 200 عام.

وأضافت"هدى" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن سلسلة رؤية للنشء كان الهدف منها هو بناء وعي الطفل، وعندما تم التفكير في الإصدارات لم يكن التفكير في تقديم مضامين دينية لبناء وعي الطفل فقط؛ وإنما التفكير في تقديم مضامين ذات عوامل جذب للطفل ولا ‏يقتصر الأمر على المضمون الديني فقط.‏

وتابعت، أن المضمون الديني يمكن تقديمه في صورة قصة أو كتاب مثل "شخصيات مصرية" وتقديمه كنموذج قدوة وغيرهما من الصور، مؤكدة على تنوع المضامين في كل الإصدارات ‏الخاصة بسلسة رؤية للنشء.‏

وأردفت مسئول ملف الأطفال بوازرة الأوقاف، أن أحداث الإصدارات في السلسلة هو كتاب الكليات الـ 6 وكتاب قصص الحيوان في القرآن الكريم وكتاب أركان الإيمان الذي يعتبر الجزء الثاني لكتاب أركان الإسلام الذي صدر في معرض الكتاب في نسخته الماضية.