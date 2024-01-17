"الموسيقيين" تنعى وفاة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، وفاة قائد الفرقة الموسيقية وعازف آلة الناي الأشهر المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

وذكر بيان النقابة أن المايسترو الراحل قاد العديد من النجوم على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية، وكان له عظيم الأثر في الحفاظ على التراث المصري في إعادة عرضه على مسرح الأوبرا وترك بصمة فنية رائعة أثناء قيادته لهذه الأعمال الفنية.

وتقدمت نقابة المهن الموسيقية بخالص العزاء لأسرة الفنان المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ولأسرته خالص العزاء والصبر والسلوان.