250 سفينة بحمولة 4,1 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية خلال ديسمبر

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر ديسمبر الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4,084,111 طن كطاقة محققة، وإجمالي حاويات 350,188 حاوية مكافئة من خلال استقبال 250 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وأشارت في بيان صادر اليوم الأربعاء إلى استقبال ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية 31 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 294,460 طن، وإجمالي حاويات 29,012 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 10 سفينة بضائع عامة، و9 سفن صب سائل، وسفينة رورو وسفينتين تحولت ساحلي و33 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر ديسمبر 113 سفينة حاويات و 6 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، و10 سفينة ملح و3 سفينة فحم وسفينة طرود وسفينة بارج وسفينه تابعة لهيئة قناة السويس بطاقة محققة 3,627,169 طن، وإجمالي حاويات 321,176حاوية مكافئة.

و استقبل ميناء العريش البحري 28 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 162,482 طن.

وأكدت على أنه من المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 متر والذي يستقبل سفن صب جاف بحمولات كبيرة.