الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنع طواقمنا من الوصول للمصابين في أريحا

أكدت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقمهم من الوصول لإحدى الإصابات داخل مخيم عين السلطان في مدينة أريحا، وذلك وفقا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، أنه لا يوجد تواصل بين غرفة العمليات والطواقم الخاصة بهم في غزة بسبب انقطاع الاتصالات.

ولفتت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تواجه صعوبات في الوصول للمصابين بشكل عام بالإضافة إلى أن المواطنين لا يمكنهم الاتصال بالطوارئ مع انقطاع الاتصالات.