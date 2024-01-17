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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد: عودة الطقس الشتوي المائل للدفء خلال الأيام المقبلة

الطقس
الطقس
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أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وجود تحسن فى الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، حيث تتأثر البلاد بكتل صحراوية هوائية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “مصر الأولي"، اليوم الأربعاء، أن هناك ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة من 2 إلى 4 درجات، ما يعني عودة الأجواء المستقرة في محافظات الجمهورية، ويكون الطقس شتوي مائل للدفء على المحافظات الشمالية، دافئ على المناطق الجنوبية. 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى تسجل على القاهرة 20 درجة في النهار، ولكن فور غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض فى درجات الحرارة ويزداد بشكل واضح في الفجر والصباح الباكر وفترات الليل المتأخرة.

 

الارصاد ارتفاع درجات الحرارة الاحوال الجوية الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد الجوية