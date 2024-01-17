اليوم.. البنك المركزي يطرح ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 270 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي اليوم الأربعاء، ودائع مرتبطة بسعر الكوريدور، لأجل 35 يوما بقيمة 270 مليار جنيه.

وذكر "المركزي" عبر موقعه الإلكتروني، أن المبلغ المسترجع يبلغ 300 مليار جنيه ويتم استحقاق الوديعة في 21-2-2024.

ويأتي ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يطرحها البنك المركزي أسبوعيًا للتحكم في المعروض النقدي داخل السوق، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم.

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قد قررت في آخر اجتماع لها خلال 2023، والذي عُقد يوم الخميس، الموافق 21 ديسمبر 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند مستويات 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كذلك تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.