"روسيا اليوم": بوتين يبحث تعزيز التعاون المشترك مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية

سلط تقرير إخباري نشرته قناة روسيا اليوم عبر موقعها الإلكتروني، الضوء على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي خلال زيارتها الحالية لروسيا والذي تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

وذكر التقرير أن اللقاء، الذي عقد في مبنى الكرملين، تناول كذلك الموقف الأمني في شبه الجزيرة الكورية، موضحا في الوقت نفسه أن الاجتماع يأتي بعد لقاء وزيرة الخارجية الكورية مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف أمس الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى تصريحات المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التي أوضح فيها أن المباحثات التي أجرتها وزيرة الخارجية الكورية في روسيا تأتي استكمالا للاتفاقيات التي توصل إليها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مع الرئيس الروسي في سبتمبر الماضي.

وأوضح التقرير في هذا الصدد، أن زعيم كوريا الشمالية كان قد قام بزيارة تاريخية لروسيا استمرت قرابة أسبوع في سبتمبر الماضي، حيث التقى خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويجو وعدد آخر من كبار المسئولين الروس.

وأضاف التقرير أن اللقاء بين بوتين ووزيرة الخارجية الكورية تناول تعزيز سبل التعاون في العديد من المجالات التجارية والعلمية والثقافية وغيرها، طبقا لتصريحات وزير الخارجية الروسي.

وفيما يخص الولايات المتحدة، أشار التقرير إلى تصريحات لافروف التي قال فيها "إن ممارسات الولايات المتحدة وحلفائها لزعزعة الأمن في كوريا الشمالية لن تسهم في تحقيق أي نتائج إيجابية"، مؤكدا أن روسيا سوف تستمر في دعوتها لتجنب أي تصعيد.

وأكد التقرير أن زيارة وزيرة الخارجية الكورية لروسيا تأتي في وقت تزداد فيه حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد قيام كوريا الجنوبية بمناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة وهو ما اعتبرته كوريا الشمالية تهديدا لأمنها القومي.

