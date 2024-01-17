التحفظ على ألعاب نارية محظورة الاستخدام في الجيزة

أمرت جهات التحقيق، بالتحفظ على ألعاب نارية محظورة الاستخدام ضبطت بحوزة 3 أشخاص بنطاق محافظة الجيزة، قبل ترويجها في الأسواق عقب قيامهم بعرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات لأجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تقوم بالترويج لبيع الألعاب النارية والأسلحة البيضاء.

بالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة (عامل توصيل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).. وبمواجهته إعترف بإدارة الصفحة المشار إليها لترويج الألعاب النارية والأسلحة البيضاء بالاشتراك مع (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) ، تم ضبطهما.. وبحوزتهما (10 قطع سلاح أبيض - 185 شمروخ مختلف الأحجام - 182قطع ألعاب نارية).. واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.