"قتلها في بيت أبوها".. تفاصيل مقتل ربة منزل بعدة طعنات في العجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على موظف قتل طليقته بعدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها داخل منزل والدها فى منطقة العجوزة.



تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من غرفة النجدة بوقوع جريمة قتل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وجود جثة ربة منزل بها عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليق المجنى عليها بسبب خلافات بينهما، ذهب الى منزل والدها وارتكب جريمته.



تمكن رجال المباحث من إعداد الأكمنة للمتهم، ونجحت فى القبض عليه، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر الللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.