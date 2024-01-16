برشلونة يواجه عقوبات بعد خسارة السوبر الإسباني

فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبات على نادي برشلونة، بعد خسارته نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف.

وشملت العقوبات إيقاف لاعب برشلونة، رونالد أراوخو، لمدة مباراة، مما يعني غيابه عن مواجهة سالامانكا يوم الخميس المقبل في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

كما فرض الاتحاد الإسباني عقوبة مالية قدرها 600 يورو على أراوخو، و350 يورو على نادي برشلونة، في حين تم إيقاف مدرب حراس مرمى برشلونة، خوسيه رامون دي لا فوينتي، لمدة مباراتين، وذلك بعد طرده في المباراة المذكورة ضد ريال مدريد.

وبالتالي، سيغيب مدرب حراس برشلونة عن مباراة الخميس ضد سالامانكا، إلى جانب مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.