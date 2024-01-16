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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة متجهة لموانئ الاحتلال الإسرائيلي

هجوم حوثي في البحر
هجوم حوثي في البحر الأحمر
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أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن استهداف سفينة كانت في طريقها لموانئ الاحتلال الإسرائيلي، بعدة صواريخ، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة.

وأصدر الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين، العميد يحيى سريع، بيانا قال فيه: إن العملية جاءت ردًا على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات على أيادي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في البيان أن جماعة الحوثيين نفذت عملية استهداف لسفينة (زوجرافيا) التي كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية، وأن الإصابة كانت مباشرة.

وقال البيان: إن العملية جاءت بعد رفض طاقم السفينة النداءات ومنها الرسائل التحذيرية النارية.

وشدد العميد يحيى سريع على أن الحوثيين سيستمرون في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بالعدوِ الإسرائيليِ حتى وقف العدوان ورفع الحصار على الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.

الحوثيين اليمن الاحتلال الإسرائيلي