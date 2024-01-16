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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور.. رئيس مياه الفيوم يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع صحتهم مستقبلهم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ترأس، اليوم الثلاثاء، المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم إجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع صحتهم مستقبلهم المنفذ داخل 150 مدرسة بـ6 إدارات تعليميه والممول من منظمه اليونيسف لنشر الوعي المائى والبيئى والصحى لدى تلاميذ المدارس. 

أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن مشروع صحتهم مستقبلهم الممول من منظمة اليونيسف والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم من المشروعات الناجحة والهادفة والذى يستهدف تلاميذ المرحلة الإبتدائية والذى يعمل على إكساب التلاميذ مهارات وسلوكيات صحيحة اتجاه مياه الشرب والحفاظ عليها بجانب الاستخدام الامن للصرف الصحي والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وأساليب وطرق التغذية الصحية السليمه والنظافة الشخصية والنظافة العامة وتأثيرات ذلك على التغيرات المناخية حتى يكون لدينا أجيالا تمتلك من الوعى والثقافة والسلوكيات الصحيحة اتجاه مرافق الدولة ومواردها المائية. 

وأشار أن مشروع صحتهم مستقبلهم يتم تنفيذه داخل ٦ إدارات تعليميه مقسمه على النحو التالي 30 مدرسة بادارة شرق و30 مدرسة أيضا بإدارة غرب و30 مدرسة أخرى بإدارة طامية و40 مدرسة مقسمه على إداراتى ابشواى وسنورس ويستهدف نحو 300 مشرف ومنسق نشاط بواقع اختيار عدد 2 من كل مدرسة يتم تدريبهم ورفع كفاءتهم على رسائل المشروع لمدة 3 أيام متواصلة حتى يكونوا سفراء للوعى المائى والبيئى والصحى داخل مدارسهم. 

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رئيس مياه الفيوم اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع صحتهم مستقبلهم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم الفيوم