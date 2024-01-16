شوط أول سلبي بين فيوتشر وسموحة في كأس الرابطة

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين فريقي سموحة وفيوتشر، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولي ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

جاء الشوط الأول متوسط المستوي فنيا وفشل الفريقين في هز الشباك.

وكان فيوتشر قد خسر لقاء الجولة الأولي لمجموعته بنتيجة 1-0 أمام فريق الاتحاد السكندري، فيما خسر فريق سموحة السكندري مباراته الأولي ايضا أمام فريق بلدية المحلة بنتيجة 1-0 .

وأقيمت بطولتين لكأس الرابطة من قبل والحالية هي الثالثة، حيث توج فيوتشر بنسخة 2022، وسيراميكا كليوباترا بنسحة 2023.