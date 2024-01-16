مصرع طالب سقط من شرفة عقار منزله في الدقهلية

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الدور الخامس بمسقط عمارة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.

‏تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد على فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة بسقوط أحد الأشخاص بمسقط عمارة سكنية بشارع الجيش أمام حي شرق المنصورة ووفاته في الحال.

انتقلت على الفور سيارة الإسعاف وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شاب اثر سقوطة من الدور الخامس بمسقط عمارة خلف كشري التحرير بشارع الجيش أمام حي شرق المنصورة ويدعي "احمد باهر بيه الدسوقى"، 17 سنة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بعمل التحريات اللازمة لمعرفة مُلابسات الحادث وأسبابه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .