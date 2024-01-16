ads
الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طالب سقط من شرفة عقار منزله في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الدور الخامس بمسقط عمارة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.
‏تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد على فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة بسقوط أحد الأشخاص بمسقط عمارة سكنية بشارع الجيش أمام حي شرق المنصورة ووفاته في الحال.
 انتقلت على الفور سيارة الإسعاف وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شاب اثر سقوطة من الدور الخامس بمسقط عمارة خلف كشري التحرير بشارع الجيش أمام حي شرق المنصورة ويدعي "احمد باهر بيه الدسوقى"، 17 سنة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بعمل التحريات اللازمة لمعرفة مُلابسات الحادث وأسبابه. 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

txt

ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة في الدقهلية

txt

وكيل صحة الدقهلية يشيد بإنجازت مكافحة العدوى خلال عام 2023

txt

سرقوا 175 ألف جنيه.. أمن الدقهلية يضبط المتهمين بالسطو على مزرعة دواجن بالدقهلية

إدارة البحث الجنائي أحد الأشخاص اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية الدقهلية امن الدقهلية شاب مصرعه عمارة سكنية قسم شرطة ثان المنصورة في الدقهلية مدير أمن الدقهلية مستشفى المنصورة الدولي مستشفى المنصورة مشرحة مستشفي المنصورة الدولي مصرع طالب مصرع شاب