ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة فى محافظة الدقهلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، يضم ثلاثة مسجلين خطر ومطلوبين أمنيًا وعثر بحوزتهم على 10 كيلو من مخدر البانجو وأسلحة نارية وذخيرة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة، أكدتها التحريات السرية بقيام ثلاث مسجلين خطر بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من إحدى البؤر بنطاق قرية الشبول التابعة للمركز، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات وباستئذان النيابة تمكنت حملة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة برئاسة المقدم محمد الشربيني، رئيس المباحث من استهداف مكان اختباء المتهمين وتم ضبطهم وهم محمد ش.ع.ز. وشهرته “محمد زرومبه” 24 عامًا، عاطل، ومسجل شقي خطر، وهارب من حكم بالمؤبد "سلاح ومخدرات" ويحيى ز.م.م 26 عامًا، مسجل شقي خطر فئة "ج" وهارب من حكم بالسجن 5 سنوات "سرقة بالإكراه" وحسام ش.س.م.ز. وشهرته "حسام الشقه". 24 عامًا، عاطل وجميعهم مقيمين بقرية الشبول التابعة للمركز .

وبتفتيشهم عثر بحوزة المتهمين على بندقية آلية و2 خرطوش، وكمية من الذخيرة، و14 كيلو من مخدر البانجو وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والأسلحة للدفاع عن النفس، والهواتف لتسهيل التواصل مع عملائهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.