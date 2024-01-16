وكيل صحة الدقهلية يشيد بإنجازت مكافحة العدوى خلال عام 2023

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم بجهود إدارة مكافحة العدوى خلال العام الماضى لاسيما فيما يتعلق بتطبيق الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى بما يكفل توفير أفضل سبل الرعاية الطبية.

ومن جانبه كشف الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى بأنه خلال العام الماضى تم تغطية أنشطة التدريب لــ 1904من العاملين بالمستشفيات إلى جانب 423 آخرين على أنشطة الترصد و الحزم الوقائية علاوة على تدريب 1971 من العاملين بالرعايـة الأساسيـة على احتياطات مكافحة العدوى و عمل 11 يوم علمي للتوعية بأهمية نظافة اليدين في منع العدوى مواكبة لليوم العالمي لنظافة اليدين وعمل فيديو توعوي لأهمية نظافة اليدين و 19 يوم علمي عن أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية مواكبة للاسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات.

وأضاف حمدى أنه فيما يخص الإستخدام الرشيد للمضادات الحيوية فقد تم عقد ندوات توعية بـ17 مدرسة بحضور 1045 طالباً إلى جانب عمل فيديوهات توعوية للطاقم الطبي و المجتمع المدني عن الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية بالإضافة للتنسيق مع إدارة الصيدلة لعمل سياسات لترشيد وتقنيين استخدام المضاد الحيوي بالمستشفيات و يتم مراجعتها من خلال إدارة الصيدلة.

وعلى صعيد الجولات التفقدية فقد تضمن عام 2023 نحو 673 جولة مرور على المستشفيات و1079 جولة مرور لـ494 منشأة رعاية أساسية و11 منشأة كلى طرفية و قد تم المشاركة ضمن الجولات التفقدية في رفع كفاءة البنية الاساسية لعدد 20 مستشفى و عدد 31 منشأة رعاية أساسية و عدد 2 وحدة كلى طرفية علاوة على تغطية المرور ل 89 منشـــآة خـــاصة كما تم دعم أعمال لجان مكافحة العدوى بالمستشفيات و الادارات الصحية من خلال 64 اجتماع للجان مكافحة العدوى.

جدير بالذكر أن إدارة مكافحة العدوى حصلت خلال 2023 على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة غسل الأيدي و التي شاركت بها من خلال مستشفى كلى و مسالك ميت غمر.

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