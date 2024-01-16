سرقوا 175 ألف جنيه.. أمن الدقهلية يضبط المتهمين بالسطو على مزرعة دواجن بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية فى محافظة الدقهلية، من ضبط المتهمين بالسطو المسلح على مزرعة دواجن بعزبة البكري التابعة لمركز دكرنس وإصابة مالكها بطلق ناري بالفخذ وسرقة مبلغ 175 ألف جنيه حصيلة البيع.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى ميت سلسيل المركزي بوصول شخص يدعى السعيد أ.س.ال 58 عامًا، عامل عادي، ومقيم بقرية منشأة عبدالرحمن التابعة للمركز مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيمن أحدث فتحة دخول وخروج ادعاء تعد من آخرين.

وبإنتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبسؤاله أقر بأنه أثناء تواجده في مزرعة الدواجن خاصته الكائنة بعزبة البكري التابعة للمركز، فوجئ بدخول شخصين مجهولين وقاما بالتعدي عليه وأحدثا إصابته بسلاح ناري وسرقا مبلغًا ماليًا قيمته 175 ألف جنيه حصيلة بيع الدواجن وفرا هاربين.

وبتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث المركز أسفرت جهوده عن تحديد هوية الجناة حيث تبين أن وراء الواقعة 4 متهمين وهم محمد ح 20 عامًا، عاطل، مقيم بعزبة البكري، وهيثم ع.ال.م. 37 عامًا، مقيم بقرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر، وضي م.ح.م. 43 عامًا، ونجله محمد. 18 عامًا، ومقيمان بمدينة الكردي.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين أثناء اختباؤهم بمدينة رأس البر في محافظة دمياط وعثر بحوزتهم على بندقية آلية وكمية من الطلقات ومبلغ مالي 155 ألف جنيه من قيمة المبلغ المسروق ودراجة بخارية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.