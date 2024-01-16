وزير الرياضة: بطولة أمم أفريقيا لليد تحصل علي رعاية رئيس الجمهورية

صرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحصول بطولة إفريقيا لكرة اليد في نسختها ال٢٦ على رعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من (١٧-٢٧) يناير الجاري، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وأشار الوزير إلى أن حصول بطولة أمم أفريقيا لليد في نسختها الحالية علي رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينم عن الدعم والمتابعة المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، والتي وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

وجدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده علي الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والانجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الانجازات خلال الآونة الراهنة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية، بجانب كل من: الكونغو برازافيل، وغينيا، والكاميرون.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.