رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الشهري لمجلس شئون التعليم والطلاب، وذلك بمشاركة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب وأعضاء اللجنة وبحضور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ومدير عام شئون التعليم.

واستهل الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وأعضاء المجلس بتقديم الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة منا هاشم وذلك لبلوغها سن التقاعد وقد أثنى رئيس الجامعة على ما أنجزته من أعمال فنية وإدارية متميزة وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة في شئون التعليم والطلاب خلال فترة عملها، متمنيا لها مزيد من التوفيق.

كما أكد القاصد على أهمية متابعة سير الامتحانات بالكليات ومراعاة توفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم ومراعاة تواجد أستاذ المادة أثناء أداء الامتحان مع تذليل جميع العقبات داخل اللجان.

واستعرض القاصد المستجد في تفعيل النظام الإلكتروني بوحدات القياس والتقويم بالكليات للتأكد من سير الامتحانات وفقا لقواعد ومعايير القياس والتقويم المتفق مع لوائح الكليات وتفعيل الكنترول الإلكتروني بداية من تحديد موقع الكنترول وتزويده بالأجهزة والكوادر البشرية الأكاديمية والفنية وتفعيل التصحيح الإلكتروني.

هذا وقد صادق المجلس على محضر شئون التعليم والطلاب السابق، كما وناقش القاصد جدول أعمال مجلس قطاع التعليم والطلاب لشهر يناير ٢٠٢٤ بشأن مذكرة الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب إدارة التسجيل على عمل مقصة للطلاب المقيدين بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة الإلكترونية.

كما ناقش المجلس إعادة قيد الطلاب المتقدمين بعذر مرضي بالفرق والمستويات الدراسية المختلفة بكليات التربية والتربية طفولة والتربية النوعية والهندسة الإلكترونية.